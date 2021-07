Arthur si opera: la Juve lo perde per due mesi (Di venerdì 16 luglio 2021) Arthur si opera. Il centrocampista brasiliano della Juventus ha deciso di porre fine ad un calvario che dura da mesi sottoponendosi questa mattina ad intervento chirurgico per risolvere la calcificazione creatasi tra tibia e perone. Probabile rientro in campo tra due mesi. Arthur si opera: cosa farà la Juventus? La causa che ha determinato l’infortunio risale al dicembre scorso quando, in occasione del match tra Juventus e Atalanta, il giocatore è stato colpito durante dal difensore nerazzurro Romero. Sul momento non sembrava essere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021)si. Il centrocampista brasiliano dellantus ha deciso di porre fine ad un calvario che dura dasottoponendosi questa mattina ad intervento chirurgico per risolvere la calcificazione creatasi tra tibia e perone. Probabile rientro in campo tra duesi: cosa farà lantus? La causa che ha determinato l’infortunio risale al dicembre scorso quando, in occasione del match trantus e Atalanta, il giocatore è stato colpito durante dal difensore nerazzurro Romero. Sul momento non sembrava essere ...

