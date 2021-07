Arriva Mozilla VPN, il modo sicuro e protetto per navigare con ogni dispositivo garantendo privacy (Di venerdì 16 luglio 2021) il VPN di Mozilla sbarca finalmente in Italia. Permetterà di navigare in tutta sicurezza e salvando la privacy ad un prezzo concorrenziale. Arriva il VPN di Mozilla (foto Adobestock)Partiamo dal concetto di VPN. Quando navighiamo sul web lasciamo delle tracce ben definite di quello che facciamo e siamo sempre rintracciabili attraverso il nostro nodo di accesso. Le VPN servono proprio a salvaguardare i nostri dati, permettendoci una piena navigazione in incognito. Ad esempio utililizzando VPN possiamo guardare streaming esteri che sono spesso bloccati a livello regionale. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) il VPN disbarca finalmente in Italia. Permetterà diin tutta sicurezza e salvando laad un prezzo concorrenziale.il VPN di(foto Adobestock)Partiamo dal concetto di VPN. Quando navighiamo sul web lasciamo delle tracce ben definite di quello che facciamo e siamo sempre rintracciabili attraverso il nostro nodo di accesso. Le VPN servono proprio a salvaguardare i nostri dati, permettendoci una piena navigazione in incto. Ad esempio utililizzando VPN possiamo guardare streaming esteri che sono spesso bloccati a livello regionale. ...

