(Di venerdì 16 luglio 2021) FIRENZE – «Lamiprima squadra, questo è il punto. Lascio la, non lascio Firenze. Alla maglia viola e ai suoi splendidi tifosi restano e resteranno per sempre la mia riconoscenza ed il mio amore incondizionato». Con questa lettera aperta, diffusa attraverso l’Ansa, Giancarloha ufficializzato l’addio dal club L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Antognoni accusa: «La proprietà mi vuole fuori dalla Fiorentina» - caroletta71 : RT @serieAnews_com: ?? #Fiorentina, ufficiale il divorzio con #Antognoni. L'ex club manager polemico con la società: 'Volevano ridimensionar… - serieAnews_com : ?? #Fiorentina, ufficiale il divorzio con #Antognoni. L'ex club manager polemico con la società: 'Volevano ridimensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Antognoni accusa

Firenze Post

Giancarlolascia la Fiorentina. Ecco la lettera al veleno della bandiera viola chela società per il suo addio Giancarlo, con una lettera all'ANSA, annuncia il suo addio alla Fiorentina. "La proprietà mi vuole fuori dalla prima squadra, questo è il punto. Lascio la ...L'di aver attribuito a Spezi la partecipazione a"riti satanici", scrive l'avvocato, è "una sfacciata invenzione di Preston, come lo è anche quella relativa all'che il ...Si è conclusa l'esperienza dirigenziale alla Fiorentina di Giancarlo Antognoni: Rimarrà sempre una Bandiera .... La Società aveva individuato per Giancarlo Antognoni il ruolo di Direttore Tecnico del ...FIRENZE - «La proprietà mi vuole fuori dalla prima squadra, questo è il punto. Lascio la Fiorentina, non lascio Firenze. Alla maglia viola e ai suoi ...