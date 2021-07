Allucinazioni e tremori | long-Covid | 7 mesi dopo | come ti riduce il virus

(Di venerdì 16 luglio 2021) I lunghidi pandemia daci hanno insegnato quanto questa infezione possa essere pericolosa nella maggior parte dei casi. Soprattutto quando si trascina nel tempo. Affaticamento, malessere, ma anche stato confusionale: sono solo alcuni dei 203 sintomi più comuni del cosiddetto. Sono stati individuati dagli scienziati della University College di Londra, che ne hanno parlato in uno studio pubblicato su EClinicalMedicine,riportato dal Messaggero. Ma non è tutto: tra i sintomi studiati dagli scienziati si registrano - nei casi più rari - anche ...

Affaticamento , malessere come dopo uno sforzo fisico o mentale, ma anche stato confusionale . Sono questi i più comuni del , ma nei casi più rari si registrano anchevisive ,, orticaria, cambiamenti del ciclo mestruale, disfunzioni sessuali, tachicardia, problemi di incontinenza , perdita di memoria, visione offuscata, diarrea e tinnito. In ..."Mal di testa, insonnia, vertigini, nevralgie, alterazioni neuropsichiatriche,, sensibilità ai rumori e alla luce,(olfattive e di alro tipo), acufene, e altri sintomi ...Le preoccupazioni maggiori sono sorte nei confronti di quelli neurologi, come ha precisato la ricercatrice: “Mal di testa, insonnia, vertigini, nevralgie, alterazioni neuropsichiatriche, tremori, ...Gli esiti della ricerca diffusi oggi sono i risultati della più ampia indagine mai condotta in questo ambito. Gli scienziati hanno infatti seguito e preso in esame 3.762 persone con long Covid ...