WRC | grandi battaglie attese nelle support series in Estonia

(Di giovedì 15 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Giro di boa per ledel WRC che invivranno il loro settimo appuntamento al termine del quale potremmo (in parte) tirare le somme di questa prima parte di stagione. Andiamo a scoprire gli iscritti al WRC2, WRC3 e allo Junior WRC che sulle veloci strade baltiche giungerà al suo terzo appuntamento. L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WRC grandi

Motorsport.com Italia

...ed entusiasmo l'opportunità di poter ospitare il concerto dei Tazenda nel nostro Parco, un ... nella trasmissione nata all'interno del grande evento della tappa del Mondiale Rallydi Olbia. "......ed entusiasmo l'opportunità di poter ospitare il concerto dei Tazenda nel nostro Parco, un ... nella trasmissione nata all'interno del grande evento della tappa del Mondiale Rallydi Olbia, ...La finestra di trasferimento in Bundesliga rimane aperta per poco più di sei settimane.È abbastanza tempo per attirare una delle stelle costose in ...Al Rally Estonia, settimo appuntamento WRC 2021, i piloti avranno 24 Scorpion Soft e 8 Hard. Le temperature alte potrebbero rendere le mescole più dure un fattore fondamentale ai fini della lotta per ...