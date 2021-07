Ultime Notizie Roma del 15-07-2021 ore 13:10 (Di giovedì 15 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia supera la soglia di 25 milioni di utilizzati contro il covid e il 46% della popolazione sopra i 12 anni mai contagi il resto mi è risalita per bere ulteriore impulso alla campagna vaccinale specie tre giorni over 60 si fa strada l’ipotesi del Green pass allargato come in Francia il tema Sara affrontato nei prossimi giorni con una cabina di regia che potrebbe essere convocata da draghi a inizio settimana le indagini stabiliranno le responsabilità individuali ma quella collettiva di un tema che va riformato così draghi nella sua visita insieme alla ministra carta B ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia supera la soglia di 25 milioni di utilizzati contro il covid e il 46% della popolazione sopra i 12 anni mai contagi il resto mi è risalita per bere ulteriore impulso alla campagna vaccinale specie tre giorni over 60 si fa strada l’ipotesi del Green pass allargato come in Francia il tema Sara affrontato nei prossimi giorni con una cabina di regia che potrebbe essere convocata da draghi a inizio settimana le indagini stabiliranno le responsabilità individuali ma quella collettiva di un tema che va riformato così draghi nella sua visita insieme alla ministra carta B ...

Advertising

fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - fanpage : Pierpaolo Sileri lancia la proposta. - fanpage : Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. - infoiteconomia : Superbonus 110, le ultime notizie sulla proroga. Tutte le scadenze - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messinaccomuna: 'Aumento Tari non è obbligo di legge ma colpa di De Luca') è stato pubblicato s… -