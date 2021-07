Sulla Libia è scontro a sinistra: ma il Pd non si impone (Di giovedì 15 luglio 2021) Alcuni deputati del Pd si sono smarcati dalla linea del governo Sulla Libia in quanto contrari al rifinanziamento del supporto alla Guardia costiera di Tripoli. Passa comunque la risoluzione sul decreto missioni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Alcuni deputati del Pd si sono smarcati dalla linea del governoin quanto contrari al rifinanziamento del supporto alla Guardia costiera di Tripoli. Passa comunque la risoluzione sul decreto missioni

