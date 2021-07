Processo abusi sui chierichetti del Papa, chiesti 6 e 4 anni per due imputati: «Veri e propri atti di violenza» (Di giovedì 15 luglio 2021) Si è trattato di Veri e propri «atti di violenza» e non di «cose di ragazzi». Sei anni di reclusione per don Gabriele Martinelli, 29 anni, per atti di violenza carnale aggravata e atti di libidine aggravati, e quattro anni per don Enrico Radice, 71 anni, per favoreggiamento. Sono queste le richieste di condanna del Promotore di giustizia vaticano, nell’udienza che si è svolta oggi (14 luglio) nel Tribunale vaticano, nell’ambito dei presunti abusi nel preseminario San Pio X, gestito ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Si è trattato didi» e non di «cose di ragazzi». Seidi reclusione per don Gabriele Martinelli, 29, perdicarnale aggravata edi libidine aggravati, e quattroper don Enrico Radice, 71, per favoreggiamento. Sono queste le richieste di condanna del Promotore di giustizia vaticano, nell’udienza che si è svolta oggi (14 luglio) nel Tribunale vaticano, nell’ambito dei presuntinel preseminario San Pio X, gestito ...

