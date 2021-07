Petrolio | chi ce l’ha punta a incassare ora e fare il pieno costa di più

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 luglio 2021) Così come anticipato nelle scorse settimane dagli analisti che hanno conversato con Formiche.net, il prezzo delsta aumentando per una serie di fattori. Nel frattempo Arabia ed Emirati Arabi Uniti provano a cercare un compromesso nello stallo Opec+ per aumentare la produzione e abbassare i prezzi. Ma il nodo è in un tratturo più silente rispetto aldi carburante, ovvero nel derby tra principi ereditari, Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed (per il momento solo congelato) e nella svolta green dell’Ue che metterà al bando benzina e diesel. PREZZI SU Il carburante ha fatto registrare il suo massimo in Italia dal novembre del 2018: il prezzo ...