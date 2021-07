MotoGP | Puig | ' Marquez? He' s riding with an arm and a half'

(Di giovedì 15 luglio 2021) In the first nine races, Honda has scored just one podium , or rather the Sachsenring victory that bears Marc's name. An extraordinary result, if we consider what the rider's been through in ...

Advertising

Spalders : RT @motosprint: #MotoGP, #Puig: “Marquez? Guida con un braccio e mezzo” - motosprint : #MotoGP, #Puig: “Marquez? Guida con un braccio e mezzo” - zazoomblog : MotoGP Alberto Puig: “Penso che alcune persone abbiano dimenticato chi è Marc Marquez” - #MotoGP #Alberto #Puig: #… - automotorinews : ??? Il team manager della #Honda Alberto #Puig elogia Marc #Marquez e avverte i suoi rivali: mai dimenticarsi del 93… - infoitsport : MotoGp, Puig: 'Molti hanno dimenticato chi è Marc Marquez' -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Puig

Motosprint.it

And Albertois quick to admit this while speaking to.com: 'If we look at the results, it's not going very well overall'. Marquez's absence in Qatar As for the problems, the Spaniard looks ...Ed è anche lo stesso Albertoad ammetterlo al sito ufficiale.com: ' In generale non va molto bene, se si guardano i risultati'. L'assenza di Marquez in Qatar Nel raccontare le ...Prima del definitivo rientro dalla lunga pausa estiva, Ducati, Honda e KTM faranno tappa a Misano con i rispettivi collaudatori per preparare la gara del 19 settembre sul Marco Simoncelli World Circui ...Ed è anche lo stesso Alberto Puig ad ammetterlo al sito ufficiale motogp.com: “In generale non va molto bene, se si guardano i risultati”. L’assenza di Marquez in Qatar Nel raccontare le ...