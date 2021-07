Mantova: controlli fiscali, sequestrati 620mila euro (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Mantova hanno operato una serie di provvedimenti di sequestro preventivo in materia di reati tributari, eseguiti anche nella modalità cosiddetta per equivalente, per un importo complessivo di circa 620.000 euro. In particolare, il primo dei sequestri effettuati ha colpito i responsabili di una società a responsabilità limitata che secondo l'ipotesi accusatoria, a fronte di emolumenti erogati ai propri dipendenti nell'anno 2017, non ha provveduto a versare all'erario le somme trattenute a titolo di pagamento delle imposte per conto di quest'ultimi. Il gip del tribunale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria dihanno operato una serie di provvedimenti di sequestro preventivo in materia di reati tributari, eseguiti anche nella modalità cosiddetta per equivalente, per un importo complessivo di circa 620.000. In particolare, il primo dei sequestri effettuati ha colpito i responsabili di una società a responsabilità limitata che secondo l'ipotesi accusatoria, a fronte di emolumenti erogati ai propri dipendenti nell'anno 2017, non ha provveduto a versare all'erario le somme trattenute a titolo di pagamento delle imposte per conto di quest'ultimi. Il gip del tribunale ...

