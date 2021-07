Maltempo in Germania: 11 vittime e 70 dispersi travolti dall’acqua (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Maltempo colpisce la Germania causando, purtroppo, vittime e dispersi. Il primo bilancio parla di 11 morti e oltre 70 persone di cui si sono perse le tracce ma il bilancio potrebbe essere destinato a peggiorare. La pioggia che si è abbattuta con violenza su tutto il paese ha provocato l’esondazione di corsi d’acqua. Le strade si sono allagate in pochissimi minuti, molti alberi si sono sradicati dal suolo mettendo in serio pericolo le persone che passavano. A essere particolarmente colpita da questa pesante ondata di Maltempo in Germania è stata la zona occidentale. Ecco le ultime novità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilcolpisce lacausando, purtroppo,. Il primo bilancio parla di 11 morti e oltre 70 persone di cui si sono perse le tracce ma il bilancio potrebbe essere destinato a peggiorare. La pioggia che si è abbattuta con violenza su tutto il paese ha provocato l’esondazione di corsi d’acqua. Le strade si sono allagate in pochissimi minuti, molti alberi si sono sradicati dal suolo mettendo in serio pericolo le persone che passavano. A essere particolarmente colpita da questa pesante ondata diinè stata la zona occidentale. Ecco le ultime novità ...

