Maltempo, 48 morti in Nord Europa tra Germania e Belgio. E’ allarme per Liegi (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 48 persone sono morte nella Germania occidentale e in Belgio e molte altre sono disperse a causa di gravi inondazioni, afferma la polizia. L'eccezionale ondata di Maltempo sta colpendo tutta quella zona del Nord Europa investendo anche l'Olanda. La peggiore delle inondazioni si è verificata negli stati della Renania-Palatinato e del Nord Reno-Westfalia, dove sono stati spazzati via edifici e automobili. Almeno altri sei sono morti nel vicino Belgio e la città di Liegi ha invitato tutti i residenti ad andarsene. Ne consegue ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 48 persone sono morte nellaoccidentale e ine molte altre sono disperse a causa di gravi inondazioni, afferma la polizia. L'eccezionale ondata dista colpendo tutta quella zona delinvestendo anche l'Olanda. La peggiore delle inondazioni si è verificata negli stati della Renania-Palatinato e delReno-Westfalia, dove sono stati spazzati via edifici e automobili. Almeno altri sei sononel vicinoe la città diha invitato tutti i residenti ad andarsene. Ne consegue ...

