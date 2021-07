James Gandolfini fu pagato 3 milioni di dollari per non recitare in The Office (Di giovedì 15 luglio 2021) James Gandolfini sarebbe stato a un passo dal sostituire Steve Carell in The Office, ma HBO lo ha pagato 3 milioni di dollari per rifiutare l'offerta. Un recente episodio di Talking Sopranos, il podcast condotto da Michael Imperioli e Steve Schirripa, ha svelato che James Gandolfini sarebbe stato pagato 3 milioni di dollari per rifiutare un ruolo in The Office. La storia è stata rivelata dai conduttore del podcast all'ospite Ricky Gervais, creatore dell'originale versione inglese di The ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021)sarebbe stato a un passo dal sostituire Steve Carell in The, ma HBO lo hadiper rifiutare l'offerta. Un recente episodio di Talking Sopranos, il podcast condotto da Michael Imperioli e Steve Schirripa, ha svelato chesarebbe statodiper rifiutare un ruolo in The. La storia è stata rivelata dai conduttore del podcast all'ospite Ricky Gervais, creatore dell'originale versione inglese di The ...

