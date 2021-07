«Il ddl Zan è più grave del codice fascista». E il Senato diventa la curva anti-gender (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli interventi durante la discussione generale trasformano la legge contro l’omotransfobia in un’apertura all’utero in affitto, che limità le libertà a diffonde le ideologie fluid. E “ghender” Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli interventi durante la discussione generale trasformano la legge contro l’omotransfobia in un’apertura all’utero in affitto, che limità le libertà a diffonde le ideologie fluid. E “ghender”

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - PaninPierluigi : RT @PaoloRonk: del DDL Zan mi colpiscono principalmente tre cose: - l'analfabetismo istituzionale della gran parte dei cittadini italiani -… - SF_RL_Featuring : RT @kattolikamente: Per i nazicomunisti lo Stato di diritto non deve esistere più. Poi magari ne parlano per confondere i nostri figli col… -