GTA Online avrà auto più velocima solo su PS5 e Xbox Series X S

GTA Online avrà auto più veloci...ma solo su PS5 e Xbox Series X/S (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche se GTA 5 è stato lanciato su console che hanno ormai due generazioni, il colosso non mostra ancora segni di rallentamento. Prima della fine di quest'anno, infatti, arriveranno versioni potenziate ed espanse di GTA 5 su PS5 e Xbox Series XS. Il gioco, ovviamente, avrà un aspetto migliore, ma i piani di Rockstar non finiscono qui. Una flotta di veicoli personalizzabili verrà aggiunta a GTA Online tramite l'aggiornamento Los Santos Tuners il 20 luglio 2021. Nell'aggiornamento è indicata una frase relativa ai potenziamenti di velocità che sarà disponibile per alcune auto. Tuttavia, questo extra non sarà ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche se GTA 5 è stato lanciato su console che hanno ormai due generazioni, il colosso non mostra ancora segni di rallentamento. Prima della fine di quest'anno, infatti, arriveranno versioni potenziate ed espanse di GTA 5 su PS5 eXS. Il gioco, ovviamente,un aspetto migliore, ma i piani di Rockstar non finiscono qui. Una flotta di veicoli personalizzabili verrà aggiunta a GTAtramite l'aggiornamento Los Santos Tuners il 20 luglio 2021. Nell'aggiornamento è indicata una frase relativa ai potenziamenti di velocità che sarà disponibile per alcune. Tuttavia, questo extra non sarà ...

Advertising

misteruplay2016 : GTA Online sta per ricevere l’importante aggiornamento ‘Los Santos Tuners’ - GamingTalker : GTA Online, svelato l'update Los Santos Tuners: tutte le novità, arriva il 20 luglio - PlayStationIT : Il 20 luglio, l'underground automobilistico prende vita con GTA Online: Los Santos Tuners. All'autoraduno di LS si… - xXx86 : ?? New Video GTA 5 ?? ?? NEW ?? TRAILER -NUOVO DLC - LOS SANTOS - TUNERS ?? GTA 5 ONLINE - Eurogamer_it : Los Santos Tuners è il nuovo corposo aggiornamento che arriverà all'interno di #GTAOnline. -