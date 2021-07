Green pass per palestre e discoteche, si discute sui ristoranti al chiuso: la linea che prevale nel governo (Di venerdì 16 luglio 2021) Rendere obbligatorio anche in Italia il Green pass per eventi, stadi, palestre, discoteche, forse anche per ristoranti al chiuso: le ipotesi sul piano del governo per mantenere le attività aperte e continuare la vita sociale Leggi su corriere (Di venerdì 16 luglio 2021) Rendere obbligatorio anche in Italia ilper eventi, stadi,, forse anche peral: le ipotesi sul piano delper mantenere le attività aperte e continuare la vita sociale

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - oscar64661 : RT @GuidoDeMartini: ???? GRECIA ???? Proteste davanti alla sede del parlamento per l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i sanitari e del g… - lumaca4377 : RT @IlPrimatoN: Qualcosa è andato sorto, nonostante il green pass #greenpassobbligatorio -