Falanga: "In tutti i comuni al voto, Udc andrà con centrodestra unito" (Di giovedì 15 luglio 2021) di Erika Noschese L'Udc sta con il centrodestra in tutte le città capoluogo. Lo ha ribadito, se mai ce ne fosse stato bisogno, il coordinatore regionale del partito Ciro Falanga che, nei giorni scorsi ha preso parte al tavolo regionale della coalizione per la scelta dei candidati sindaci nei capoluoghi chiamati al voto. "Certamente sì. L'Udc è una forza politica del centrodestra e non si sposta anche nei territori in cui la coalizione in questione, almeno a livello di previsioni, potrebbe non essere vincente – ha dichiarato Falanga – Inoltre, noi abbiamo la linea nazionale e la applichiamo anche sul ...

