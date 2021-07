F1 su TV8, programma GP Gran Bretagna 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel weekend del 16-18 luglio andrà in scena il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Silverstone si tornerà a correre dopo il doppio appuntamento in Austria. Si abbraccia un circuito tradizionale e che ha fatto la storia dell’automobilismo, dove per l’occasione verrà adottato uno speciale format per vivacizzare il fine settimana e che potrebbe davvero rivoluzionare questo sport. Si incomincia venerdì 16 luglio con una sessione di prove libere da 60 minuti e poi con le qualifiche. Il time attack viene dunque anticipato di un giorno e definisce la griglia di partenza della Sprint Race (o Sprint Qualyfing), ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel weekend del 16-18 luglio andrà in scena il GP di, decima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Silverstone si tornerà a correre dopo il doppio appuntamento in Austria. Si abbraccia un circuito tradizionale e che ha fatto la storia dell’automobilismo, dove per l’occasione verrà adottato uno speciale format per vivacizzare il fine settimana e che potrebbe davvero rivoluzionare questo sport. Si incomincia venerdì 16 luglio con una sessione di prove libere da 60 minuti e poi con le qualifiche. Il time attack viene dunque anticipato di un giorno e definisce la griglia di partenza della Sprint Race (o Sprint Qualyfing), ...

Advertising

zazoomblog : F1 in tv GP Gran Bretagna 2021: programma Sky e TV8 orari streaming - #Bretagna #2021: #programma #orari - suniverseeee : ma ieri sera ho beccato alle 23 un programma appena iniziato su tv8: cinque ragazzi per me se avete la possibilità… - adri_galle : @_BeBrave4 Il programma si chiama 'Venti20 Vol.2', venerdì alle 23:45 su tv8! - sergiomarcoc : #5RagazziPerMe dopo il flop su SkyUno debutta nel prime time di Tv8 con lo 0,9% (176.000 spettatori) nulla da fare… - motori_news : F1, GP Gran Bretagna 2021: programma, orari, diretta TV SKY, TV8 ed info Silverstone -