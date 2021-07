Euro 2020, Matthaus contro gli inglesi: «Hanno meritato il dramma in finale» (Di giovedì 15 luglio 2021) Lothar Matthaus punta il dito contro gli inglesi e il loro comportamento antisportivo Lothar Matthaus, leggenda del calcio tedesco, in una intervista alla Bild ha puntato il dito contro il comportamento antisportivo dei tifosi inglesi. «I fan inglesi erano ostili alla bambina con la maglia della Germania. Il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel è stato accecato da un laser durante un rigore che Raheem Sterling ha ottenuto tuffandosi. A tutto questo si aggiunge l’ostilità razzista nei confronti dei propri giocatori dopo la finale. Cari ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Lotharpunta il ditoglie il loro comportamento antisportivo Lothar, leggenda del calcio tedesco, in una intervista alla Bild ha puntato il ditoil comportamento antisportivo dei tifosi. «I fanerano ostili alla bambina con la maglia della Germania. Il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel è stato accecato da un laser durante un rigore che Raheem Sterling ha ottenuto tuffandosi. A tutto questo si aggiunge l’ostilità razzista nei confronti dei propri giocatori dopo la. Cari ...

