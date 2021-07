Cuba: prime concessioni dal Governo, via dazi su import alimenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Governo Cubano ha autorizzato l'ingresso temporaneo "senza limiti" nel Paese di generi alimentari, prodotti da bagno e medicinali - merci che scarseggiano nel mercato nazionale - senza il pagamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilno ha autorizzato l'ingresso temporaneo "senza limiti" nel Paese di generi alimentari, prodotti da bagno e medicinali - merci che scarseggiano nel mercato nazionale - senza il pagamento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cuba, prime concessioni dal Governo: via i dazi sull'import di alimenti e altri prodotti - radio3mondo : Altra area di crisi che abbiamo seguito è Cuba, al momento la situazione è più tranquilla: arrivano le prime conces… - zoppi_carla : RT @Agenzia_Ansa: Cuba, prime concessioni dal Governo: via i dazi sull'import di alimenti e altri prodotti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Cuba, prime concessioni dal Governo: via i dazi sull'import di alimenti e altri prodotti - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Cuba, prime concessioni del governo: via dazi su import alimenti #cuba -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba prime Cuba: prime concessioni dal Governo, via dazi su import alimenti Tali importazioni saranno consentite da lunedì prossimo fino al 31 dicembre 2021, ha annunciato in televisione il primo ministro Manuel Marrero dopo le dure proteste scoppiate a Cuba negli ultimi ...

Cuba. 'Ora basta' di Gianni Minà ...prime su cui fare affidamento, ma solo la potenza della propria cultura e delle proprie idee: un prestigio 'morale' che tutte le nazioni povere, tutti i popoli del Terzo Mondo riconoscono a Cuba. Nel ...

Cuba: prime concessioni dal Governo, via dazi su import alimenti - Ultima Ora Agenzia ANSA Cuba, prime concessioni del governo: via dazi su import alimenti Il governo cubano ha autorizzato l'ingresso temporaneo "senza limiti" di generi alimentari, prodotti da toeletta e medicinali - merci che scarseggiano nel mercato nazionale - senza il pagamento di tar ...

Cuba: prime concessioni Governo, via dazi import alimenti (ANSA) – ROMA, 15 LUG – Il Governo cubano ha autorizzato l’ingresso temporaneo “senza limiti” nel Paese di generi alimentari, prodotti da bagno e medicinali – merci che scarseggiano nel mercato nazion ...

Tali importazioni saranno consentite da lunedì prossimo fino al 31 dicembre 2021, ha annunciato in televisione il primo ministro Manuel Marrero dopo le dure proteste scoppiate anegli ultimi ......su cui fare affidamento, ma solo la potenza della propria cultura e delle proprie idee: un prestigio 'morale' che tutte le nazioni povere, tutti i popoli del Terzo Mondo riconoscono a. Nel ...Il governo cubano ha autorizzato l'ingresso temporaneo "senza limiti" di generi alimentari, prodotti da toeletta e medicinali - merci che scarseggiano nel mercato nazionale - senza il pagamento di tar ...(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Il Governo cubano ha autorizzato l’ingresso temporaneo “senza limiti” nel Paese di generi alimentari, prodotti da bagno e medicinali – merci che scarseggiano nel mercato nazion ...