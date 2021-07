Covid, allarme per la variante Delta: casi aumentati del 61% in una settimana (Di giovedì 15 luglio 2021) I casi di nuovo coronavirus sono aumentati del 61,4 percento nell’ultima settimana, a causa della diffusione della variante Delta. Lo afferma la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio indipendente relativo alla settimana terminata il 13 luglio, osservando che l’aumento dei nuovi casi, sottostimato dal calo dei tamponi nello stesso periodo di tempo, si è accompagnato a una forte riduzione di decessi, ricoveri e pazienti in terapia intensiva, rispettivamente scesi del 35,8, 11,3 e 16 percento. A eccezione di Basilicata e Valle D’Aosta, l’aumento di nuovi ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) Idi nuovo coronavirus sonodel 61,4 percento nell’ultima, a causa della diffusione della. Lo afferma la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio indipendente relativo allaterminata il 13 luglio, osservando che l’aumento dei nuovi, sottostimato dal calo dei tamponi nello stesso periodo di tempo, si è accompagnato a una forte riduzione di decessi, ricoveri e pazienti in terapia intensiva, rispettivamente scesi del 35,8, 11,3 e 16 percento. A eccezione di Basilicata e Valle D’Aosta, l’aumento di nuovi ...

