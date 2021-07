CorSport: per Koulibaly nessuna offerta sopra i 40 milioni, per Adl è troppo poco (Di giovedì 15 luglio 2021) Sul Corriere dello Sport la situazione di mercato di Kalidou Koulibaly. De Laurentiis ha fissato il prezzo a non meno di 50 milioni, ma offerte soddisfacenti, per ora, non ne sono arrivate. United, City e Liverpool si sono fermate a 40. Per Adl troppo poco. “Considerando la portata dell’affare, tra cartellino e ingaggio, è più che altro la Premier, il mercato inglese quello maggiormente sondato da Fali Ramadani, il manager del difensore. Il Manchester United è in prima fila ma hanno chiesto info in merito anche City e Liverpool. Il fatto saliente, però, è che nessuno ha intenzione di andare oltre i 35-40 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) Sul Corriere dello Sport la situazione di mercato di Kalidou. De Laurentiis ha fissato il prezzo a non meno di 50, ma offerte soddisfacenti, per ora, non ne sono arrivate. United, City e Liverpool si sono fermate a 40. Per Adl. “Considerando la portata dell’affare, tra cartellino e ingaggio, è più che altro la Premier, il mercato inglese quello maggiormente sondato da Fali Ramadani, il manager del difensore. Il Manchester United è in prima fila ma hanno chiesto info in merito anche City e Liverpool. Il fatto saliente, però, è che nessuno ha intenzione di andare oltre i 35-40 ...

