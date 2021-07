Cocaina piove dal cielo | carico da 8 milioni lanciato da un aereo finisce sulle case a Oristano

(Di giovedì 15 luglio 2021) . La tecnica di lanciare droga dagli aerei, molto usata dei narcos sudamericani, veniva adoperata anche in Sardegna. La scoperta per caso quando un borsone pieno diè finito su una casa nella regione del Campidano. All’interno droga per un valore complessivo al dettaglio di oltre 8di euro. I narcotrafficanti facevanore laletteralmente dalin Sardegna dove i carabinieri della Compagnia dinelle scorse ore hanno arrestato un italiano ritenuto responsabile di traffico di droga dopo averlo individuato come colui che ha...

GIUSEPPE SCARPA per il Messaggero FRANCESCO RIZZO 5 Cocaina piove dai cieli della Sardegna. Un carico di polvere bianca è stato sganciato sull'Isola da un aereo ultraleggero. Una scena che a molti ha ricordato le tecniche usate dai narcos in Sudamerica