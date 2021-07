Calciomercato Inter, asse col PSG per l’erede di Handanovic | Arriva in saldo (Di giovedì 15 luglio 2021) Tra gli obiettivi dell’Inter per questa estate, o al massimo per la prossima, c’è anche quello di acquistare un nuovo portiere. Saldi in casa Paris Saint Germain Le priorità del… L'articolo Calciomercato Inter, asse col PSG per l’erede di Handanovic Arriva in saldo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Tra gli obiettivi dell’per questa estate, o al massimo per la prossima, c’è anche quello di acquistare un nuovo portiere. Saldi in casa Paris Saint Germain Le priorità del… L'articolocol PSG perdiinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le parole di #Marotta dopo la cerimonia di presentazione del nuovo calendario di #SerieA - SkySport : #Inter su #Keita, l'agente conferma. E su #Lukaku: 'E' in vacanza'. Le news di #calciomercato #SkySport… - sportli26181512 : Calciomercato Inter: non solo il Cagliari, anche un club spagnolo su Dalbert: Non c'è solo il Cagliari sulle tracce… - AndreaInterNews : Due centrocampisti scontenti in Serie A, spunta una clamorosa ipotesi di scambio tra #Inter e #Juventus: #Brozovic… -