Calcio: Groningen. Arjen Robben si ritira 'Scelta molto difficile' (Di giovedì 15 luglio 2021) In carriera ha indossato le maglie di PSV, Chelsea, Real, e Bayern Groningen (OLANDA) - "Cari amici del Calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera da calciatore". Con queste parole, Arjen ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) In carriera ha indossato le maglie di PSV, Chelsea, Real, e Bayern(OLANDA) - "Cari amici del, ho deciso di interrompere la mia carriera da calciatore". Con queste parole,...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Arjen Robben ha annunciato di volersi ritirare per la seconda volta dal calcio giocato, dopo solo un… - ImpieriFilippo : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Arjen Robben ha annunciato di volersi ritirare per la seconda volta dal calcio giocato, dopo solo una stagio… - mister_ricci : RT @DiMarzio: Arjen #Robben, a 37 anni, annuncia il suo ritiro al calcio giocato dopo la stagione col #Groningen - BH1_Gideon24 : RT @DiMarzio: Arjen #Robben, a 37 anni, annuncia il suo ritiro al calcio giocato dopo la stagione col #Groningen - calciomercatoit : ??#Robben si ritira: 'Grazie per il supporto commovente'???? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Groningen Calcio: Groningen. Arjen Robben si ritira 'Scelta molto difficile' In carriera ha indossato le maglie di PSV, Chelsea, Real, e Bayern GRONINGEN (OLANDA) - "Cari amici del calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera da calciatore". Con queste parole, Arjen Robben, su Instagram, ha comunicato il suo ritiro dal calcio giocato: "...

UFFICIALE: Robben si ritira definitivamente ... Arjen Robben comunica ufficialmente il suo addio al calcio giocato dopo l'ultima stagione disputata nella sua Olanda, con la maglia del Groningen: 'Cari amici del calcio, ho deciso di concludere la ...

Calcio: Groningen. Arjen Robben si ritira 'Scelta molto difficile' Tiscali.it Ufficiale, Robben lascia il calcio giocato: “Grazie per il supporto commovente” ... una lettera pubblicata sui suoi canali social Arjen Robben si ritira dal calcio giocato. Il calciatore olandese, che ha vissuto l’ultima stagione con il ritorno al Groningen, ha deciso di ...

Robben annuncia il ritiro: si era già firmato nel 2019 prima di tornare al Groningen Arjen Robben ha annunciato il proprio ritiro dal calcio. L'olandese si era già fermato nel 2019 prima di tornare in campo con la maglia del Groningen.

In carriera ha indossato le maglie di PSV, Chelsea, Real, e Bayern(OLANDA) - "Cari amici del, ho deciso di interrompere la mia carriera da calciatore". Con queste parole, Arjen Robben, su Instagram, ha comunicato il suo ritiro dalgiocato: "...... Arjen Robben comunica ufficialmente il suo addio algiocato dopo l'ultima stagione disputata nella sua Olanda, con la maglia del: 'Cari amici del, ho deciso di concludere la ...... una lettera pubblicata sui suoi canali social Arjen Robben si ritira dal calcio giocato. Il calciatore olandese, che ha vissuto l’ultima stagione con il ritorno al Groningen, ha deciso di ...Arjen Robben ha annunciato il proprio ritiro dal calcio. L'olandese si era già fermato nel 2019 prima di tornare in campo con la maglia del Groningen.