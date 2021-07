Buone nuove per Hubble (Di giovedì 15 luglio 2021) La NASA identifica la possibile causa del problema nel controllo alimentazione del "Payload Computer" e oggi inizia la procedura per riportare il telescopio spaziale alla piena operatività, dopo un fermo di oltre 1 mese. Aggiornamento Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 15 luglio 2021) La NASA identifica la possibile causa del problema nel controllo alimentazione del "Payload Computer" e oggi inizia la procedura per riportare il telescopio spaziale alla piena operatività, dopo un fermo di oltre 1 mese. Aggiornamento

