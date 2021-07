Benevento, il 22 luglio consiglio comunale sull’approvazione del bilancio (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il presidente Luigi De Minico ha convocato una nuova seduta del consiglio comunale per il giorno 22 luglio 2021 alle ore 9, da svolgersi presso l’aula consiliare di Palazzo Mosti, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2021-2023 e relativi allegati. 2) Imposta municipale propria (IMU) – aliquote anno 2021. 3) approvazione del “Regolamento Servizi di Igiene Urbana “. 4) regolamento sulla tassa sui rifiuti (TARI). 5) approvazione del Piano Economico Finanziario e delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il presidente Luigi De Minico ha convocato una nuova seduta delper il giorno 222021 alle ore 9, da svolgersi presso l’aula consiliare di Palazzo Mosti, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2021-2023 e relativi allegati. 2) Imposta municipale propria (IMU) – aliquote anno 2021. 3) approvazione del “Regolamento Servizi di Igiene Urbana “. 4) regolamento sulla tassa sui rifiuti (TARI). 5) approvazione del Piano Economico Finanziario e delle ...

