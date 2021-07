Ballando con le stelle: Valeria Fabrizi sarà una concorrente? (Di giovedì 15 luglio 2021) La nuova edizione di Ballando con le stelle sta facendo molto parlare di sè negli ultimi giorni. Il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in onda tra pochi mesi, nello specifico la prima puntata verrà trasmessa sabato 16 ottobre 2021 subito dopo l'edizione serale del TG1. In questo periodo la Carlucci e la produzione dello show stanno lavorando allo scopo di formare il cast. Tra i concorrenti praticamente certi della prossima edizione di Ballando con le stelle c'è Morgan, ma ci sono anche molte altre trattative in corso. Tra i tanti nomi in circolazione, il portale TvBlog ha svelato una nuova trattativa davvero ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 luglio 2021) La nuova edizione dicon lesta facendo molto parlare di sè negli ultimi giorni. Il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in onda tra pochi mesi, nello specifico la prima puntata verrà trasmessa sabato 16 ottobre 2021 subito dopo l'edizione serale del TG1. In questo periodo la Carlucci e la produzione dello show stanno lavorando allo scopo di formare il cast. Tra i concorrenti praticamente certi della prossima edizione dicon lec'è Morgan, ma ci sono anche molte altre trattative in corso. Tra i tanti nomi in circolazione, il portale TvBlog ha svelato una nuova trattativa davvero ...

