Vans protegge le tigri con un accordo con Discovery

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il marchio californianoè noto per le sue scarpe sportive, soprattutto da skateboard. Nei giorni scorsi ha annunciato la sua partnership con, Inc, un gruppo mediatico globale specializzato nell’intrattenimento. In questo modole. Comelecon? L’obiettivo di questa collaborazione è sostenere il progetto “Conserving Cares