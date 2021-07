Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio i dati della pandemia 2153 positivi nell’ultima giornata 23 decessi sono stati superati 25 milioni di persone immunizzate lo 85% del personale della scuola ha ricevuto almeno una dose è un dato robusto commenta il ministro della Salute Roberto Speranza Intanto un intero aereo è finito in quarantena da Malta destinazione aeroporto d’Abruzzo 65 persone a bordo 9 positivi a bordo e così tutte le 70 persone sono state poste in quarantena anche Chiara il sesso del Green Park perché considerato contatto stretto dei positivi l’Unione Europea guarda al clima e alla sfida della riduzione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio i dati della pandemia 2153 positivi nell’ultima giornata 23 decessi sono stati superati 25 milioni di persone immunizzate lo 85% del personale della scuola ha ricevuto almeno una dose è un dato robusto commenta il ministro della Salute Roberto Speranza Intanto un intero aereo è finito in quarantena da Malta destinazione aeroporto d’Abruzzo 65 persone a bordo 9 positivi a bordo e così tutte le 70 persone sono state poste in quarantena anche Chiara il sesso del Green Park perché considerato contatto stretto dei positivi l’Unione Europea guarda al clima e alla sfida della riduzione ...

fanpage : Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - SkyTG24 : Zaki, altri 45 giorni di custodia cautelare - AnStorti : @constantinesimo @jeanpauldl1998 Io ci credevo in voi dopo le ultime notizie, mi dispiacd - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -