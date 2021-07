Trail running | l’allenamento che fa bene al corpo e alla mente

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Letteralmente «corsa lungo i sentieri», il trail running è una pratica che sta prendendo sempre più piede, è proprio il caso di dirlo, anche in Italia. Non è necessario trovarsi in alta montagna, questa disciplina si pratica nella natura e proprio il terreno irregolare, la combinazione di salite, discese e svolte, e l’immersione in un habitat rilassante, lo rendono un allenamento benefico sia per il corpo che che per la mente.