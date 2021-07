Tensioni tra Fdi e Pd al Copasir. Ecco cos’è successo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Partito democratico ha deciso di non partecipare alla riunione di oggi del Copasir. Sullo sfondo, le Tensioni tra il rappresentante dem al Comitato, Enrico Borghi (che è anche responsabile Sicurezza del partito), e il presidente Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia. Con quest’ultimo, Federica Dieni del Movimento 5 stelle, diventata un mese fa vicepresidente del Comitato battendo due in più dell’esponente dem. LA NOTA DEL PD Le motivazioni della scelta del Partito democratico sono riassunte in una lettera che le presidenti dei gruppi di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno inviato nella mattinata ai presidenti delle Aule. Il Partito ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Partito democratico ha deciso di non partecipare alla riunione di oggi del. Sullo sfondo, letra il rappresentante dem al Comitato, Enrico Borghi (che è anche responsabile Sicurezza del partito), e il presidente Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia. Con quest’ultimo, Federica Dieni del Movimento 5 stelle, diventata un mese fa vicepresidente del Comitato battendo due in più dell’esponente dem. LA NOTA DEL PD Le motivazioni della scelta del Partito democratico sono riassunte in una lettera che le presidenti dei gruppi di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno inviato nella mattinata ai presidenti delle Aule. Il Partito ...

