Super Mario Bros 3 per PC sviluppato da id Software | ritrovata la demo originale – Notizia – nesVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

È stata ritrovata la demo di Super Mario Bros. 3 per PC sviluppata da id Software nei primi anni 90, che ha portato poi alla creazione di Commander Keen. Forse non tutti sanno che Super Mario Bros. 3 aveva una demo in versione PC, un esperimento che era stato portato avanti da id Software e la cui prova è stata infine ritrovata di recente con la demo originale recuperata dallo Strong National Museum of Play.

