Oltre al coronavirus, in molte aree, in particolare ad al-Shahba, nella periferia di Aleppo, dove vivono oltre 100m…

Sapevate che alle Olimpiadi di Tokyo parteciperà una squadra di rifugiati? (VIDEO) ... e rappresenteranno gli 80 milioni di sfollati attualmente presenti nel mondo. Messaggio di ... Camerun, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Iran, Iraq, Sud Sudan, Siria e Venezuela. ...

Siria: sfollati nel nord-ovest soffrono caldo torrido - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Siria: sfollati nel nord-ovest soffrono caldo torrido Gli oltre due milioni di sfollati siriani che, secondo l'Onu, sono ammassati nei campi profughi del nord-ovest, nella regione di Idlib fuori dal controllo governativo e a ridosso del confine con la Tu ...

The Walk, in cammino con marionetta Amal per i bambini rifugiati Camminare per 4 mesi senza mai fermarsi, di città in città, di nazione in nazione, per sensibilizzare le coscienze su quanto troppo spesso nel mondo sia negato all'infanzia il diritto a una vita felic ...

