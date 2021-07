Scontro tra due camion e un’auto sulla A21: muore autista di 48 anni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Era nato a Calcinate e aveva 48 anni il camionista deceduto nell’incidente che si è verificato all’alba di mercoledì nel tratto tra Manerbio e Pontevico (Bs) della A21 Brescia-Piacenza. La tragedia si è consumata intorno alle 4.20 di mattina. Secondo le prime informazioni due mezzi pesanti si sono tamponati tra loro, coinvolgendo anche un’automobile. La vittima è il conducente di uno dei camion. Altre tre persone sono rimaste ferite. Per consentire i soccorsi è stato necessario chiudere l’autostrada. La centrale operativa Soreu Alpina di Bergamo ha inviato sul posto quattro ambulanze, un’automedica e i ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Era nato a Calcinate e aveva 48ilista deceduto nell’incidente che si è verificato all’alba di mercoledì nel tratto tra Manerbio e Pontevico (Bs) della A21 Brescia-Piacenza. La tragedia si è consumata intorno alle 4.20 di mattina. Secondo le prime informazioni due mezzi pesanti si sono tamponati tra loro, coinvolgendo anchemobile. La vittima è il conducente di uno dei. Altre tre persone sono rimaste ferite. Per consentire i soccorsi è stato necessario chiudere l’autostrada. La centrale operativa Soreu Alpina di Bergamo ha inviato sul posto quattro ambulanze,medica e i ...

Advertising

Mov5Stelle : I fatti sono chiari: nessuno scontro tra le due tifoserie Leggi il post ?? - CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - DSantanche : La sceneggiata pare finita. Uno scontro tra ego e fame di poltrone, avessero parlato di programmi e idee per la Naz… - iltirreno : Non si è più ripreso dopo lo scontro sulla strada dell’Arnaccio. Donati gli organi - laregione : Scontro tra più veicoli sull'A2 a Osco, cinque feriti non gravi -