Advertising

lanuovariviera : Samb, l'esperto della Gazzetta: 'Bocciatura probabile all'80 per cento'. Pesa il fallimento di Serafino -

Ultime Notizie dalla rete : Samb esperto

La Nuova Riviera

L'di serie C della Gazzetta dello Sport Nicola Binda è tornato ad intervenire sulle bocciature ... Casertana 100%, Chievo, Carpi e Novara 99%,80%, Paganese 10%. Domani le comunicazioni del ...Stessa cosa per Enrici, il difensore 2001 che dovrebbe arrivare dalla? "Siamo in dirittura d'... significa tanto avere un centravanticome lui che non ha fatto male la scorsa stagione. ...L’esperto di serie C della Gazzetta dello Sport Nicola Binda è tornato ad intervenire sulle bocciature della Covisoc e sul fatto che, domani, sarà ufficializzata la decisione sui ricorsi alle contesta ...Quattro squadre sarebbero sul punto di ricevere la bocciatura definitiva della Covisoc: ecco l'indiscrezione fatta trapelare da Nicola Binda, esperto per la Serie C de La Gazzetta dello Sport. Binda, ...