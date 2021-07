Riforme: Salvini, 'correre, giustizia va approvata entro estate' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Bisogna correre sulle Riforme, accelerare sulle Riforme. Quindi riforma della giustizia da portare in Parlamento e approvare entro l'estate". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "E i referendum su cui stiamo raccogliendo le Riforme, che servono per accelerare e coprire anche temi che la riforma Cartabia non affronta". E poi, "riforma fiscale con il taglio delle tasse che per la Lega è prioritario, riforma della Pubblica amministrazione, riavvio di tutti i cantieri fermi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Bisognasulle, accelerare sulle. Quindi riforma dellada portare in Parlamento e approvarel'". Così Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "E i referendum su cui stiamo raccogliendo le, che servono per accelerare e coprire anche temi che la riforma Cartabia non affronta". E poi, "riforma fiscale con il taglio delle tasse che per la Lega è prioritario, riforma della Pubblica amministrazione, riavvio di tutti i cantieri fermi".

