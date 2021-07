Referendum eutanasia legale, oltre 100mila firme in un mese: “Code ai banchetti, nonostante ostruzionismo dei Comuni e nessuna adesione dei partiti principali” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La raccolta firme per il Referendum sull’eutanasia legale supera il primo traguardo delle 100mila firme. “Un piccolo miracolo laico”, ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. L’obiettivo ambizioso, ma possibile è quello di raggiungere le 500mila sottoscrizioni entro il 30 settembre prossimo. “Abbiamo creato le condizioni per raggiungerlo, nonostante ostruzionismi e ostacoli di ogni tipo, che stiamo superando grazie all’opera straordinaria di 12.000 volontarie e volontari”. E ha aggiunto: “E’ impressionante vedere come il dibattito politico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) La raccoltaper ilsull’supera il primo traguardo delle. “Un piccolo miracolo laico”, ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. L’obiettivo ambizioso, ma possibile è quello di raggiungere le 500mila sottoscrizioni entro il 30 settembre prossimo. “Abbiamo creato le condizioni per raggiungerlo,ostruzionismi e ostacoli di ogni tipo, che stiamo superando grazie all’opera straordinaria di 12.000 volontarie e volontari”. E ha aggiunto: “E’ impressionante vedere come il dibattito politico ...

repubblica : Legge sull' eutanasia, per il referendum raccolte già 100mila firme - petergomezblog : Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez,… - marcocappato : Finché si scherza si scherza, ma sull'eutanasia per essere seri si firma il referendum: - Mara_Mazzeo_Cz : RT @SantiDiP9: Pochi minuti fa ho firmato i 6 referendum sulla giustizia ed anche quello sull'eutanasia. Il Parlamento non riuscirà mai a f… - fattoquotidiano : Referendum eutanasia legale, oltre 100mila firme in un mese: “Code ai banchetti, nonostante ostruzionismo dei Comun… -