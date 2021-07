Precipita da una cascata per colpa di un selfie | la drammatica morte di una giovane influencer

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato a Hong Kong, quando Sofia Cheung, di 32 anni, ragazza con molti followers sui suoi profili social èta dal bordo di una, mentre si stava scattando un. La ragazza, molto attiva sui social, aveva già in precedenza scattato deimentre si trovava in punti panoramici molto pericolosi, come ad esempio bordi di scogliere, cime di montagne sotto i quali si aprono dei pendii ripidissimi. Leggi anche -> Cadono da un’altalena a 2000 metri: quello che accade è incredibile – VIDEO Sofia aveva deciso di intraprendere un’escursione verso ...

Un canto forte, che si fa "cunto" intriso di passione e partecipazione:narrazione serrata, che dal dolore, passo dopo passo,nella sete dirinascita, nel desiderio di un lembo di ...Qui l'influencer aveva approfittato per mettersi in posa perfoto sul ciglio della cascata di Tsing, ma qualcosa non è andata come doveva ed è caduta per circa cinque metri. "Mai vistaroba ...Pubblicava molte foto delle sue escursioni in luoghi magnifici. “La vita deve essere divertimento“, il suo motto. Sophia Cheung è precipitata mentre si scattava un selfie sul bordo di una cascata. Cos ...Un volo di almeno cinque metri mentre era tutta intenta a cercare la posa migliore per lo scatto sul bordo di una famosa cascata nei pressi di ... Qualcosa però è andato storto ed è scivolata ...