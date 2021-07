Nove passeggeri positivi sul volo Malta-Pescara, in 70 in quarantena (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Nove persone su 65 rientrate a Pescara con il volo proveniente da Malta - sottoposte a tampone appena sbarcate all'aeroporto d'Abruzzo - sono risultate positive al Covid-19. In particolare, su 70 passeggeri, in 65 si sono sottoposti a test, mentre gli altri cinque hanno rifiutato essendo in possesso del green pass. I Nove passeggeri positivi sono tutti giovani, asintomatici o paucisintomatici. La task force regionale, per precauzione, ha stabilito l'isolamento fiduciario di 14 giorni per tutti i 70 passeggeri del ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI -persone su 65 rientrate acon ilproveniente da- sottoposte a tampone appena sbarcate all'aeroporto d'Abruzzo - sono risultate positive al Covid-19. In particolare, su 70, in 65 si sono sottoposti a test, mentre gli altri cinque hanno rifiutato essendo in possesso del green pass. Isono tutti giovani, asintomatici o paucisintomatici. La task force regionale, per precauzione, ha stabilito l'isolamento fiduciario di 14 giorni per tutti i 70del ...

