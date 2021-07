Advertising

borghi_claudio : @Gio72ga Dovrei? Ho mai escluso che ad ottobre riprendano i contagi? Semplicemente non c'è alcuna relazione con i l… - mamo75r : @La_manina__ @janavel7 E potersi intestare una vittoria quando finirà anche il prossimo lockdown Microcefali destr… - amodiovito : @stebellentani Il lockdown, le restrizioni ed il coprifuoco sono la materializzazione del paternalismo punitivo del… - 2Rognoso : @bastacosi15 @GCerrinaFeroni voi no-vax siete geniali,frignate contro il vaccino e straparlate di libertà,ma a caus… - Giorno_Lodi : Lockdown e restrizioni, l'esperto avverte: 'Giovani proiettati in un web insidioso' -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown restrizioni

... che si sono tenute regolarmente e spudoratamente anche nel periodo di, indicano che in ... dallee dalla domanda in forte espansione di determinati prodotti a seguito di questa ...Lodi, 14 luglio 2021 - "Covid e: i ragazzi sono in balia della Rete , vivono in una realtà distorta, piena di insidie e ... Dottore, la provincia di Lodi, prima a finire innel 2020, ...Avviati progetti, anche nel Lodigiano, per mettere in guardia le nuove generazioni sui pericoli del mondo virtuale ...Da fine mese in Francia per frequentare bar, ristoranti e altri luoghi pubblici e privati servirà il pass. Questo sta inducendo molte persone a vaccinarsi, un monito per l'Italia a non perdere altro t ...