Leonardo Pieraccioni | il sogno continua | i fan non vedono l’ora – VIDEO

Advertising

tvsvizzera : La città sul #Ceresio ospita in questi giorni i set dei nuovi film di Leonardo #Pieraccioni e di Chiara #Bellosi. M… - CdT_Online : Il regista toscano è sulle rive del Ceresio per girare il suo nuovo film. Lo abbiamo incontrato - VIDEO - SfrenzyChannel : È una #Lugano “da Oscar”, parola di Leonardo #Pieraccioni. - fabioe63 : Mini Hollywood, ah ah ah. È una Lugano «da Oscar», parola di Leonardo Pieraccioni - - zh0uzishuu : leonardo pieraccioni ospite alla pezza when #unapezzadilundini -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni

... Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero E Amadeus, Giorgio Panariello,e Ficarra e Picone; e ancora Achille Lauro, Annalisa, Malika ...Uno dei film che ha scelto il Ticino come set Il sesso degli angeli di. La TFC attiva per promuovere il Ticino come luogo per il cinema e per qualsiasi ripresa audiovisiva. La ...Il 2020 è stato un anno da record per gli impianti fotovoltaici in Svizzera: ne sono stati costruiti il 48% in più rispetto al 2019.Lascia senza fiato ancora una volta il popolo dei social la bellissima Laura Torrisi, che oggi si mostra in costume con un sorriso disarmante ...