Il Prefetto di Roma: "Festa dell'Italia sul bus vietata, la Figc non è stata ai patti"

Ecco quanto dichiarato dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ai microfoni de Il Corriere della Sera, riguardo i festeggiamenti azzurri per la vittoria di Euro 2020: "Venerdì scorso abbiamo convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza. Io avevo concordato la linea con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e con il capo della polizia Lamberto Giannini. La riunione era proprio per decidere che cosa fare e per questo abbiamo coinvolto direttamente anche la Figc che chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era ..."

