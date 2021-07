Green Pass, dopo la stretta in Francia anche l’Italia ragiona su regole più restrittive (Di mercoledì 14 luglio 2021) La situazione pandemica in Italia sembra peggiorare: dopo un calo dei nuovi contagi dovuto ai vaccini e alle strette, con le riaperture e eventi come i festeggiamenti degli Europei il dato è in crescita. Il governo vuole correre ai ripari e, almeno per ora, il modello francese sembra la migliore opzione a disposizione. Nella giornata di ieri la notizia era ovunque: imporre determinate restrizioni come viaggi in treno, ingresso nei locali e partecipazione agli eventi solo con Green Pass (o tampone) ha sortito l’effetto sperato. Un milione di francesi hanno prenotate il vaccino dopo il discorso in cui Macron annunciava le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 luglio 2021) La situazione pandemica in Italia sembra peggiorare:un calo dei nuovi contagi dovuto ai vaccini e alle strette, con le riaperture e eventi come i festeggiamenti degli Europei il dato è in crescita. Il governo vuole correre ai ripari e, almeno per ora, il modello francese sembra la migliore opzione a disposizione. Nella giornata di ieri la notizia era ovunque: imporre determinate restrizioni come viaggi in treno, ingresso nei locali e partecipazione agli eventi solo con(o tampone) ha sortito l’effetto sperato. Un milione di francesi hanno prenotate il vaccinoil discorso in cui Macron annunciava le ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - SalvatoreBelliz : RT @MediasetTgcom24: Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - lorenzB59 : Il green pass mi è arrivato, adesso mi manca solo il bonifico di #draghi per partire per le vacanze. Grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Sileri e Brusaferro favorevoli al modello Macron "Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il Green pass, rendendolo uno strumento utile per partecipare a eventi, per riaprire le discoteche, i teatri, per evitare la quarantena. Da noi non ha senso nei ristoranti, semmai può essere un'arma per ...

Covid: viceministro Sileri, obbligo green pass nei locali Roma, 14 lug 08:06 - Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il Green pass, rendendolo...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l’ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE Sileri: “Utilizzare subito il green pass come in Francia per discoteche ed eventi” Pierpaolo Sileri ha proposto di utilizzare il green pass per accedere ad eventi e discoteche e convincere i giovani a vaccinarsi. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si è detto favorevole ...

Serie A: 'Si valuta Green Pass obbligatorio per andare allo stadio' Serie A, riunione fra i presidenti di Lega: l’appello al Premier, Mario Draghi, e l’utilizzo del ‘Green pass’ come in Spagna, Francia e Inghilterra ...

