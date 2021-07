Governo | Salvini | ‘incontro con Draghi molto utile | totale condivisione'

Advertising

CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - LegaSalvini : SALVINI TRIONFA SUI REFERENDUM, AZIONISTA DI RIFERIMENTO DEL GOVERNO DRAGHI SALVINI LUCIDO E CONCRETO TORNA AD ALLU… - ItaliaViva : Io rivendico una profonda alterità rispetto alle idee di Matteo Salvini, ma lasciatemi dire che ricevere accuse di… - danieledv79 : @GiusyBelfiore @odilelly @lucianoghelfi Al governo con la Lega, FI, IV e PD c'è anche il m5s. Dunque Salvini è alle… - danieledv79 : RT @odilelly: @GiusyBelfiore @danieledv79 @lucianoghelfi Conte ci ha fatto un governo con Salvini, ed è stato così servile che la Lega ha r… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Salvini

Il partito di Matteoe i forzisti chiedevano di sospendere l'esame in Aula del ddl Zan e ... Senatore che già salvò ilConte 2 con un voto al fotofinish. 'Questo voto - dice il ...... ha detto il leader della Lega Matteo, "Idea raggelante", secondo Giorgia Meloni), ... Ilora farà tutte le valutazioni del caso sulla base di dati e previsioni. Mi sembra che l'indirizzo ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi”. Così Matteo Salvini al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi.Usare il green pass come la Francia? Il governo ci sta pensando, come ha detto Sileri, ma si accende subito la polemica politica. Contrari Melo e Salvini, il l Pd invece sposa l'idea di Macron. Perple ...