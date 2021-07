EURO 2020: Finge di essere malata per andare alla finale ma finisce in tv e viene licenziata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si Finge malata per poter andare allo stadio e tifare la sua amata Inghilterra ma qualcosa va storto, infatti il suo capo la vede in tv e la licenzia. Questo è quanto accaduto alle 37enne Nina Farooqui, che si occupava di creare contenuti per la Composite Prime di Bradford. Mente al datore di lavoro e perde il posto All’ultimo minuto un’amica di Nina Farooqui è riuscita ad aggiudicarsi due biglietti per la partita di EURO 2020 tra Inghilterra e Damimarca e così ha pensato bene di coinvolgere l’amica in queta emozionante esperienza. Inizialmente Nina ha pensato di essere completamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Siper poterallo stadio e tifare la sua amata Inghilterra ma qualcosa va storto, infatti il suo capo la vede in tv e la licenzia. Questo è quanto accaduto alle 37enne Nina Farooqui, che si occupava di creare contenuti per la Composite Prime di Bradford. Mente al datore di lavoro e perde il posto All’ultimo minuto un’amica di Nina Farooqui è riuscita ad aggiudicarsi due biglietti per la partita ditra Inghilterra e Damimarca e così ha pensato bene di coinvolgere l’amica in queta emozionante esperienza. Inizialmente Nina ha pensato dicompletamente ...

