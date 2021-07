Dayane Mello spiazza Rosalinda Cannavò con un gesto: “Mi ha dato un bacio e…” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Rosalinda Cannavò e Dayane Mello continuano a restare al centro del gossip. Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il duo RosMello ha fatto parecchio discutere durante tutta la programmazione del reality; trascinando l’altalenante amicizia, anche fuori la trafficata porta rossa del noto programma televisivo. All’interno della Casa, le due ex gieffine sono state unite a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 luglio 2021)continuano a restare al centro del gossip. Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il duo Rosha fatto parecchio discutere durante tutta la programmazione del reality; trascinando l’altalenante amicizia, anche fuori la trafficata porta rossa del noto programma televisivo. All’interno della Casa, le due ex gieffine sono state unite a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

saveyourtearsxt : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - persiancatstan : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - sofblake : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - Lena71533203 : Dayane Mello non mi pento di aver scelto ' solo ' Te ?? DAYANEGOSOLO #Mellos - Chiaretta863 : RT @GiuseppeporroIt: 'Mi ha dato un bacio a stampo fortissimo...', Rosalinda Cannavò svela cosa è successo durante uno shooting con Dayane… -