Covid in Liguria, più contagi ma meno ricoveri. “I casi più gravi limitati dai vaccini” (Di mercoledì 14 luglio 2021) In arrivo 1,8 milioni di euro per le esenzioni destinate i malati di Covid che hanno avuto effetti a lungo termine Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 14 luglio 2021) In arrivo 1,8 milioni di euro per le esenzioni destinate i malati diche hanno avuto effetti a lungo termine

Advertising

Anna302478978 : @GiovanniToti @LaVeritaWeb Ancora non ha capito nulla sulle falsità della narrazione Covid, vaccini, tamponi ? All… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: I #consiglieri #regionali della #Lega Mai e Brunetto si dicono contrari all'ipotesi di importare il #modellofrancese in #… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sono 1 milione 482 mila 146 le #dosi di #vaccino anti-#covid in #Liguria, pari all'88%, su 1 milione 676 mila 23 consegna… - sabry_vix : @GiovanniToti Ehi facocero, fai come te pare in Liguria e non rompere le palle a me con i tuoi deliri da ducetto ma… - GenovaOnline : Covid in Liguria, risalgono i contagi: 40 nuovi casi e 1 decesso. Ancora in calo i ricoveri -