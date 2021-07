Coronavirus | schizzano i contati e il tasso di positività Ancora in discesa | invece i ricoveri

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tornano a salire i contagi da Covid. La risalita dell'incidenza del virus è lenta ma inesorabile enon è arrivato il conto delle infezioni da Euro 2020, che l'Oms teme salatissimo. Il bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute parla di 2.153 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.534), mai così tanti dal 6 giugno e di 23 i morti. E soprattutto i 1.010 di mercoledì scorso: in una settimana i casi sono più che raddoppiati. Con 210.599 tamponi, 18mila più di ieri, ma ildiè comunque in crescita dall0 0,8% all'1%. I decessi sono 23 (ieri 20), per ...